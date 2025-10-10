"Сотни тысяч". СМИ раскрыли главный страх Прибалтики из-за России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва разработали планы эвакуации на случай эскалации отношений с Россией, пишет Reuters.
"Из-за тревоги, обусловленной огромными военными расходами России, <…> три Прибалтийских государства разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают в себя эвакуацию сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск или нападения", — утверждает издание.
Издание подчеркнуло, что один из сценариев, которого боятся в Прибалтике, предполагает, что Россия "возьмет три страны за три дня".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет эти действия "сдерживанием российской агрессии", однако в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военных сил в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.