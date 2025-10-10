Рейтинг@Mail.ru
"Сотни тысяч". СМИ раскрыли главный страх Прибалтики из-за России - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 10.10.2025 (обновлено: 20:16 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/reuters-2047602303.html
"Сотни тысяч". СМИ раскрыли главный страх Прибалтики из-за России
"Сотни тысяч". СМИ раскрыли главный страх Прибалтики из-за России - РИА Новости, 10.10.2025
"Сотни тысяч". СМИ раскрыли главный страх Прибалтики из-за России
Эстония, Латвия и Литва разработали планы эвакуации на случай эскалации отношений с Россией, пишет Reuters. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:48:00+03:00
2025-10-10T20:16:00+03:00
в мире
россия
нато
эстония
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d67137525c9f368d5a105d93128541a4.jpg
https://ria.ru/20251010/ssha-2047580655.html
https://ria.ru/20251009/nato-2047313760.html
россия
эстония
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_74:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_d02a17fd2248f0b2b422b20b0898dfb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, эстония, латвия
В мире, Россия, НАТО, Эстония, Латвия
"Сотни тысяч". СМИ раскрыли главный страх Прибалтики из-за России

Reuters: Прибалтика планирует эвакуации из-за страха перед Россией. Что известно

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва разработали планы эвакуации на случай эскалации отношений с Россией, пишет Reuters.
"Из-за тревоги, обусловленной огромными военными расходами России, <…> три Прибалтийских государства разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают в себя эвакуацию сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск или нападения", — утверждает издание.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию
Вчера, 17:30
Эстония, Латвия и Литва давно делали заявления по поводу якобы российской агрессии в адрес стран НАТО. При этом само агентство напомнило, что в России неоднократно заявляли, что не намерены нападать на Европу.
Издание подчеркнуло, что один из сценариев, которого боятся в Прибалтике, предполагает, что Россия "возьмет три страны за три дня".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет эти действия "сдерживанием российской агрессии", однако в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военных сил в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Это безумие". На Западе сделали заявление о войне НАТО с Россией
9 октября, 16:13
 
В миреРоссияНАТОЭстонияЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала