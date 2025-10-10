Рейтинг@Mail.ru
Renault включили в список компаний, к которым применяются спецмеры
23:36 10.10.2025 (обновлено: 00:46 11.10.2025)
Renault включили в список компаний, к которым применяются спецмеры
Renault включили в список компаний, к которым применяются спецмеры - РИА Новости, 11.10.2025
Renault включили в список компаний, к которым применяются спецмеры
Правительство России включило французский автомобильный гигант Renault в список юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры. РИА Новости, 11.10.2025
Renault включили в список компаний, к которым применяются спецмеры

Правительство включило Renault в список юрлиц, подпадающих под спецмеры

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Производство автомобилей Renault Arkana
Производство автомобилей Renault Arkana - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Производство автомобилей Renault Arkana. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Правительство России включило французский автомобильный гигант Renault в список юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры.
"Дополнить перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры <…>, пунктом 75 следующего содержания: "75. RENAULT SAS/PEHO САС (Франция)", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Завод Renault - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
17 сентября, 03:00
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский концерн намерен производить беспилотники на Украине.
В свою очередь, вице-премьер Денис Мантуров заверил, что Москва учтет это решение при возможной реализации обратного опциона. Он отметил, что компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками.
Компания Renault весной 2022 года передала в госсобственность России в рамках символической "сделки за рубль" 67,69 процента акций "АвтоВАЗа" (сейчас — ФГУП "НАМИ") и 100 процентов завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения.
Производство автомобилей Renault - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Госдуме предостерегли Renault от производства БПЛА на Украине
9 июня, 23:10
При этом мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что ему тут "вряд ли что-то светит". А президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может сам эффективно развиваться, обеспечивая технологический суверенитет отрасли, и не ждет обратно бывшего акционера.
Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь, Мантуров говорил, что власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересовано государство, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
Демонтированные логотипы автомобильной компании Renault на территории завода ЗАО Рено Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Госдуме предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике
10 июня, 05:52
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
