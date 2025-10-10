Renault включили в список компаний, к которым применяются спецмеры

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Правительство России включило французский автомобильный гигант Renault в список юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры.
"Дополнить перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры <…>, пунктом 75 следующего содержания: "75. RENAULT SAS/PEHO САС (Франция)", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский концерн намерен производить беспилотники на Украине.
В свою очередь, вице-премьер Денис Мантуров заверил, что Москва учтет это решение при возможной реализации обратного опциона. Он отметил, что компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками.
Компания Renault весной 2022 года передала в госсобственность России в рамках символической "сделки за рубль" 67,69 процента акций "АвтоВАЗа" (сейчас — ФГУП "НАМИ") и 100 процентов завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что ему тут "вряд ли что-то светит". А президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может сам эффективно развиваться, обеспечивая технологический суверенитет отрасли, и не ждет обратно бывшего акционера.
Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь, Мантуров говорил, что власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересовано государство, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.