Renault включили в список компаний, к которым применяются спецмеры

В свою очередь, вице-премьер Денис Мантуров заверил, что Москва учтет это решение при возможной реализации обратного опциона . Он отметил, что компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками.

Компания Renault весной 2022 года передала в госсобственность России в рамках символической "сделки за рубль" 67,69 процента акций "АвтоВАЗа" (сейчас — ФГУП "НАМИ") и 100 процентов завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения.