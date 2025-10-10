Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото

Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году по госпрограмме "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

"В 2026 году в рамках государственной программы Московской области отремонтируем 38 зданий детских садов. Важным аспектом капремонта станет создание современных условий для организации питания детей во всех учебных учреждениях", - приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.