Рейтинг@Mail.ru
Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:43 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/remont-2047600142.html
Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году
Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году - РИА Новости, 10.10.2025
Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году
Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году по госпрограмме "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:43:00+03:00
2025-10-10T18:43:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_35:668:2487:2047_1920x0_80_0_0_f9e134282d32a5900db2c12568ec9ad6.jpg
https://ria.ru/20251009/nabor-2047312365.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_bb654ebcdac37b19b3e9d88ecf7ac2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), ремонт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ремонт
Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье капитально отремонтируют 38 детских садов в 2026 году

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт 38 детских садов проведут в Подмосковье в 2026 году по госпрограмме "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
"В 2026 году в рамках государственной программы Московской области отремонтируем 38 зданий детских садов. Важным аспектом капремонта станет создание современных условий для организации питания детей во всех учебных учреждениях", - приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.
Ранее пресс-служба министерства сообщала, что в 2026 году капитальный ремонт проведут в 84 объектах образования региона. Это 48 школ и 36 детских садов.
Подарочный набор Я родился в Подмосковье! - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Свыше 25 тысяч наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали жителям региона
9 октября, 16:12
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ремонт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала