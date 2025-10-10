https://ria.ru/20251010/reestr--2047572414.html
В реестр иноагентов внесли медиапроект "Острый угол"*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов филолога Полину Барскову*, блогера Василия Садонина* и медиапроект "Острый угол"*, сообщается... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:05:00+03:00
