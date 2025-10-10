Рейтинг@Mail.ru
17:05 10.10.2025 (обновлено: 21:42 10.10.2025)
В реестр иноагентов внесли медиапроект "Острый угол"*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов филолога Полину Барскову*, блогера Василия Садонина* и медиапроект "Острый угол"*
В реестр иноагентов внесли медиапроект "Острый угол"*

Минюст внес медиапроект "Острый угол" в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинюст России
Минюст России - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Минюст России. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов филолога Полину Барскову*, блогера Василия Садонина* и медиапроект "Острый угол"*, сообщается на сайте ведомства.
"Десятого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены П.Ю. Барскова*, Д.Р. Загорье*, В.В. Садонин*, Т.А. Тухватуллин*, А.В. Шевцов*, а также медиапроект "Острый угол", - говорится в сообщении.
* Внесены в реестр иноагентов
Борис Гребенщиков* - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах
8 октября, 18:06
 
