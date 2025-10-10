https://ria.ru/20251010/raschety-2047424489.html
Расчеты БПЛА сорвали ротацию подразделений ВСУ под Красноармейском
Расчеты БПЛА сорвали ротацию подразделений ВСУ под Красноармейском
Расчёты БПЛА группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 10.10.2025
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Расчёты БПЛА группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Расчёты БпЛА группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ
на Красноармейском направлении СВО", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что противник пытается накапливать силы в пунктах временной дислокации ночью, но не остаётся незамеченным. Маршруты подвоза и районы сосредоточения личного состава неонацистов круглосуточно контролируют операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Центр". Расчеты FPV-дронов наносят последовательные удары по противнику, регулярно сокращая его численность.
"Боевая работа ночью обеспечивает незаметность БПЛА, а использование камер ночного видения не позволяет боевикам провести усиление передовых подразделений, действующих в районе Красноармейска" - добавили в оборонном ведомстве.