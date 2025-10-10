Расчеты БПЛА сорвали ротацию подразделений ВСУ под Красноармейском

Минобороны уточняет, что противник пытается накапливать силы в пунктах временной дислокации ночью, но не остаётся незамеченным. Маршруты подвоза и районы сосредоточения личного состава неонацистов круглосуточно контролируют операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Центр". Расчеты FPV-дронов наносят последовательные удары по противнику, регулярно сокращая его численность.