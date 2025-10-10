Рейтинг@Mail.ru
США опровергли заявления о поставках Пакистану ракет средней дальности - РИА Новости, 10.10.2025
14:38 10.10.2025
США опровергли заявления о поставках Пакистану ракет средней дальности
в мире
пакистан
индия
сша
пентагон
США опровергли заявления о поставках Пакистану ракет средней дальности

Посольство США в Индии опровергло сообщения о поставках Пакистану ракет AMRAAM

CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) / Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) /
Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Посольство США в Индии опровергло заявления о якобы планируемых поставках Пакистану новых усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM, Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).
"Тридцатого сентября 2025 года министерство обороны США опубликовало список стандартных объявлений о контрактах, в которых упоминалось изменение существующего контракта на поставку вооружений и запасных частей для ряда стран, включая Пакистан. Администрация хотела бы подчеркнуть, что, вопреки ложным сообщениям СМИ, упомянутое изменение контракта не касается поставок Пакистану новых усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM)", - сообщило посольство.
Там отметили, что поставка вооружений не предусматривает модернизации каких-либо существующих возможностей Пакистана.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с Пахалгамом в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в том, что исламская республика связана с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" в Пакистане. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
