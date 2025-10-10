США опровергли заявления о поставках Пакистану ракет средней дальности

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Посольство США в Индии опровергло заявления о якобы планируемых поставках Пакистану новых усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM, Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

"Тридцатого сентября 2025 года министерство обороны США опубликовало список стандартных объявлений о контрактах, в которых упоминалось изменение существующего контракта на поставку вооружений и запасных частей для ряда стран, включая Пакистан . Администрация хотела бы подчеркнуть, что, вопреки ложным сообщениям СМИ, упомянутое изменение контракта не касается поставок Пакистану новых усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM)", - сообщило посольство.

Там отметили, что поставка вооружений не предусматривает модернизации каких-либо существующих возможностей Пакистана.

Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с Пахалгамом в индийском регионе Джамму Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и гражданин Непала . Индия заявила, что имеет доказательства причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в том, что исламская республика связана с терактом в Кашмире.

Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" в Пакистане. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.