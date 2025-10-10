Рейтинг@Mail.ru
22:01 10.10.2025 (обновлено: 22:31 10.10.2025)
СМИ раскрыли черту характера, которая может быть симптомом тяжелой болезни
Окрашенная клетка. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У британца Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга, пишет The Sun.
"Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали все на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее", — рассказала изданию его супруга Джин.
В материале отмечается, что его поведение на самом деле сигнализировало о начале развития смертельного заболевания.
После этих изменений 70-летний мужчина начал испытывать судороги и жаловаться, что в его голове звучит музыка. Компьютерная томография показала наличие опухоли мозга.
В The Sun уточнили, что мужчина страдал от глиобластомы — быстроразвивающегося и наиболее распространенного вида новообразований. Несмотря на различные виды терапии, включая химио- и лучевую, британец умер.
Заголовок открываемого материала