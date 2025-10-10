https://ria.ru/20251010/rak-2047629939.html
СМИ раскрыли черту характера, которая может быть симптомом тяжелой болезни
СМИ раскрыли черту характера, которая может быть симптомом тяжелой болезни - РИА Новости, 10.10.2025
СМИ раскрыли черту характера, которая может быть симптомом тяжелой болезни
У британца Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга, пишет The Sun. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:01:00+03:00
2025-10-10T22:01:00+03:00
2025-10-10T22:31:00+03:00
в мире
здоровье - общество
здоровье
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925592_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_05e210e2bb722416451bb361952f964a.jpg
https://ria.ru/20251002/nauka-2045652246.html
https://ria.ru/20250926/sposob-2044643882.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925592_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4d5ddb053edaebc22e84f2ba9f5be634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, здоровье, рак
В мире, Здоровье - Общество, Здоровье, Рак
СМИ раскрыли черту характера, которая может быть симптомом тяжелой болезни
The Sun: угрюмость может быть симптомом рака мозга. Подробности
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
У британца Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга, пишет The Sun
.
"Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали все на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее", — рассказала изданию его супруга Джин.
В материале отмечается, что его поведение на самом деле сигнализировало о начале развития смертельного заболевания.
После этих изменений 70-летний мужчина начал испытывать судороги и жаловаться, что в его голове звучит музыка. Компьютерная томография показала наличие опухоли мозга.
В The Sun уточнили, что мужчина страдал от глиобластомы — быстроразвивающегося и наиболее распространенного вида новообразований. Несмотря на различные виды терапии, включая химио- и лучевую, британец умер.