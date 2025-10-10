СМИ раскрыли черту характера, которая может быть симптомом тяжелой болезни

"Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали все на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее", — рассказала изданию его супруга Джин.