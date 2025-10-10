К правительству Украины привезли биотуалеты из-за отсутствия воды

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов доставили к зданиям Верховной рады Украины и кабмина после отключения электро- и водоснабжения в Киеве, сообщила в пятницу украинский депутат Ирина Геращенко.

Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в Киеве . Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа.

© Фото : соцсети Цистерна с водой у здания Верховной рады в Киеве © Фото : соцсети Цистерна с водой у здания Верховной рады в Киеве

К публикации депутат прикрепила фотографии поливальной машины с цистерной и людей, набирающих воду в пятилитровые бутылки. Позднее Геращенко сообщила, что в правительственный квартал привезли и биотуалеты.