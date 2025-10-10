https://ria.ru/20251010/rada-2047519868.html
К правительству Украины привезли биотуалеты из-за отсутствия воды
К правительству Украины привезли биотуалеты из-за отсутствия воды - РИА Новости, 10.10.2025
К правительству Украины привезли биотуалеты из-за отсутствия воды
Биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов доставили к зданиям Верховной рады Украины и кабмина после отключения электро- и водоснабжения в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:24:00+03:00
2025-10-10T14:24:00+03:00
2025-10-10T14:34:00+03:00
в мире
киев
украина
ирина геращенко
виталий кличко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047519622_0:394:503:676_1920x0_80_0_0_1d6a72f58c1a1025b8446aaaa9b4d857.jpg
https://ria.ru/20251010/kiev-2047459123.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047519622_0:336:503:713_1920x0_80_0_0_f22e259f030a914d7e18877416e4a8e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, ирина геращенко, виталий кличко, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Ирина Геращенко, Виталий Кличко, Верховная Рада Украины
К правительству Украины привезли биотуалеты из-за отсутствия воды
Блэкаут на Украине. К зданию кабмина Украины привезли биотуалеты
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов доставили к зданиям Верховной рады Украины и кабмина после отключения электро- и водоснабжения в Киеве, сообщила в пятницу украинский депутат Ирина Геращенко.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в Киеве
. Мэр Киева Виталий Кличко
сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа.
"Сейчас возле Верховной рады
: машина с технической водой для нужд парламента", - написала Геращенко
в своем Telegram-канале
.
К публикации депутат прикрепила фотографии поливальной машины с цистерной и людей, набирающих воду в пятилитровые бутылки. Позднее Геращенко сообщила, что в правительственный квартал привезли и биотуалеты.
"К правительству привезли биотуалеты", - написала Геращенко, прикрепив фотографию грузовика с характерными синими кабинками в кузове у стен правительственного здания.