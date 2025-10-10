Рейтинг@Mail.ru
В Раде призвали к переговорам по урегулированию с участием США, КНР и Индии - РИА Новости, 10.10.2025
12:13 10.10.2025
В Раде призвали к переговорам по урегулированию с участием США, КНР и Индии
В Раде призвали к переговорам по урегулированию с участием США, КНР и Индии
в мире
украина
россия
сша
даниил гетманцев
сергей лавров
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, даниил гетманцев, сергей лавров, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Даниил Гетманцев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде призвали к переговорам по урегулированию с участием США, КНР и Индии

Депутат Гетманцев призвал к переговорам по Украине с участием КНР, Индии и США

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев считает, что переговоры по деэскалации конфликта на Украине должны проходить с участием США, Китая и Индии.
"Нужно выводить ситуацию на путь дипломатии и за счет переговоров... Нужно обращаться к странам-лидерам мира для предупреждения непоправимого. Инициировать дипломатические контакты с КНР и Индией, которые сейчас являются лидерами стран глобального Юга... Нужно вести переговоры с нашими союзниками... Прилагать усилия для возвращения администрации США к роли посредника в переговорах, по прекращению огня на Украине... Если для этого нужно будет поддержать чью-то кандидатуру на Нобелевскую премию мира, думаю и парламент, и вся Украина, в конце концов, за это охотно проголосуют", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
