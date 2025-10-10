В Раде призвали к переговорам по урегулированию с участием США, КНР и Индии

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев считает, что переговоры по деэскалации конфликта на Украине должны проходить с участием США, Китая и Индии.
"Нужно выводить ситуацию на путь дипломатии и за счет переговоров... Нужно обращаться к странам-лидерам мира для предупреждения непоправимого. Инициировать дипломатические контакты с КНР и Индией, которые сейчас являются лидерами стран глобального Юга... Нужно вести переговоры с нашими союзниками... Прилагать усилия для возвращения администрации США к роли посредника в переговорах, по прекращению огня на Украине... Если для этого нужно будет поддержать чью-то кандидатуру на Нобелевскую премию мира, думаю и парламент, и вся Украина, в конце концов, за это охотно проголосуют", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.