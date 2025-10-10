https://ria.ru/20251010/rabochie-2047584728.html
В Москве двух рабочих госпитализировали после обрушения лесов
Двое рабочих субподрядной организации госпитализированы после обрушения строительных лесов реконструируемого здания на юге Москвы, сообщает столичная... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:45:00+03:00
2025-10-10T17:45:00+03:00
2025-10-10T17:51:00+03:00
В Москве двух рабочих госпитализировали после обрушения лесов
