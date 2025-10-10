Рейтинг@Mail.ru
"Пятерочка" лидирует в рейтинге сетевых магазинов, где закупаются россияне - РИА Новости, 10.10.2025
18:14 10.10.2025
"Пятерочка" лидирует в рейтинге сетевых магазинов, где закупаются россияне
Торговая сеть "Пятерочка" во II квартале 2025 года заняла первое место в рейтинге торговых сетей, в которых закупаются россияне, сообщает пресс-служба торговой... РИА Новости, 10.10.2025
2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" во II квартале 2025 года заняла первое место в рейтинге торговых сетей, в которых закупаются россияне, сообщает пресс-служба торговой сети со ссылкой на данные потребительской панели "Ромир".
Отмечается, что "Пятерочка" стала лидером среди покупателей всех возрастов. Согласно данным "Ромир", на втором месте у молодежи до 24 лет и у категорий 45–54 и 65+ "Магнит у дома", а у 25–44-летних – Ozon.ru, третье место делят Ozon.ru и Wildberries.ru. В рейтинг вошел и "Чижик". У возрастных категорий 55–64 и 65+ он вошел в топ-5.
На рынке продолжается переток потребительского трафика к маркетплейсам, форматам "у дома" и городским хард-дискаунтерам. За 12 месяцев – с сентября 2024 по август 2025 года – по сравнению с прошлым периодом денежные траты выросли на 16%, средний чек – на 12%, частота покупок – на 4%, при этом число позиций в чеке сократилось на 13%.
"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы быть ближе, интереснее и доступнее для миллионов россиян. <…> Итоги исследования "Ромир" подтверждают, что "Пятерочка" остается выбором №1 для покупателей разных поколений по всей стране, поэтому мы продолжим двигаться дальше в этом направлении", — приводит пресс-служба слова директора по стратегическому маркетингу торговой сети "Пятерочка" Андрея Егорова.
В свою очередь, директор по работе с FMCG-клиентами холдинга "Ромир" Анастасия Сидорина заявила, что положительную динамику по сравнению со II кварталом 2024 года показывают маркетплейсы, магазины у дома и городские хард-дискаунтеры, забирая трафик у традиционной торговли, гипер- и супермаркетов.
Исследование проводилось на потребительской панели "Ромир", инструменте анализа реального покупательского поведения россиян через чековые данные (электронные чеки, QR и др.). Исследование охватывает 40 тысяч потребителей из 15 тысяч домохозяйств, в более чем 240 городах России с населением от 10 тысяч человек. Выборка репрезентирует все население страны. Структура и репрезентативность выборки контролируется по территориальной стратификации, размеру населенного пункта, размеру и половозрастному составу домохозяйств, среднедушевому доходу, уточнили в "Ромир".
 
