"Пятерочка" лидирует в рейтинге сетевых магазинов, где закупаются россияне

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" во II квартале 2025 года заняла первое место в рейтинге торговых сетей, в которых закупаются россияне, сообщает пресс-служба торговой сети со ссылкой на данные потребительской панели "Ромир".

Отмечается, что "Пятерочка" стала лидером среди покупателей всех возрастов. Согласно данным "Ромир", на втором месте у молодежи до 24 лет и у категорий 45–54 и 65+ "Магнит у дома", а у 25–44-летних – Ozon.ru, третье место делят Ozon.ru и Wildberries.ru. В рейтинг вошел и "Чижик". У возрастных категорий 55–64 и 65+ он вошел в топ-5.

На рынке продолжается переток потребительского трафика к маркетплейсам, форматам "у дома" и городским хард-дискаунтерам. За 12 месяцев – с сентября 2024 по август 2025 года – по сравнению с прошлым периодом денежные траты выросли на 16%, средний чек – на 12%, частота покупок – на 4%, при этом число позиций в чеке сократилось на 13%.

"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы быть ближе, интереснее и доступнее для миллионов россиян. <…> Итоги исследования "Ромир" подтверждают, что "Пятерочка" остается выбором №1 для покупателей разных поколений по всей стране, поэтому мы продолжим двигаться дальше в этом направлении", — приводит пресс-служба слова директора по стратегическому маркетингу торговой сети "Пятерочка" Андрея Егорова.

В свою очередь, директор по работе с FMCG-клиентами холдинга "Ромир" Анастасия Сидорина заявила, что положительную динамику по сравнению со II кварталом 2024 года показывают маркетплейсы, магазины у дома и городские хард-дискаунтеры, забирая трафик у традиционной торговли, гипер- и супермаркетов.