10.10.2025

Российская ПВО сбила 1719 дронов ВСУ за неделю
© РИА Новости
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 10.10.2025
Российская ПВО сбила 1719 дронов ВСУ за неделю
Средства ПВО уничтожили за неделю 1719 дронов ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету... РИА Новости, 10.10.2025
2025
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за неделю 1719 дронов ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89433 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25446 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43620 единиц специальной военной автомобильной техники.
