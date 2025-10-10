Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 10.10.2025 (обновлено: 07:27 10.10.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 над Черным морем и три аппарата над Брянской...
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
черное море
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
белгородская область
черное море
брянская область
2025
1920
1920
true
россия, безопасность, белгородская область, черное море, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Черное море, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 над Черным морем и три аппарата над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Белгородской области, 10 – над акваторией Черного моря и три БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
