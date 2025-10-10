https://ria.ru/20251010/pvo-2047432929.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 над Черным морем и три аппарата над Брянской... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T07:24:00+03:00
2025-10-10T07:24:00+03:00
2025-10-10T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
черное море
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
