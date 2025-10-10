Рейтинг@Mail.ru
Путин одобрил продажу заводов "Фритекс" и "Урал АТИ" - РИА Новости, 10.10.2025
20:39 10.10.2025
Путин одобрил продажу заводов "Фритекс" и "Урал АТИ"
Путин одобрил продажу заводов "Фритекс" и "Урал АТИ"
Путин одобрил продажу заводов "Фритекс" и "Урал АТИ"

Путин одобрил продажу заводов "Фритекс" и "Урал АТИ", принадлежащих "НАМИ"

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил продажу двух заводов автокомпонентов, принадлежащих "НАМИ" на праве хозяйственного ведения, речь идет об "Уральском заводе авто-текстильных изделий" ("Урал АТИ") и "Заводе фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс"), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях развития автомобильной промышленности постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о продаже федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (город Москва) принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения 2 155 785 акций публичного акционерного общества "Уральский завод авто-текстильных изделий" (город Асбест Свердловской области) и 63 880 акций акционерного общества "Завод фрикционных и термостойких материалов" (город Ярославль) обществу с ограниченной ответственностью "ТрансРесурс" (город Москва) по цене не ниже рыночной стоимости этих акций, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации", - сказано в документе
Также Путин постановил правительству в трехмесячный срок обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим указом. Указ вступает в силу со дня его подписания.
В августе 2024 года президент подписал указ о передаче подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в хозяйственное ведение акции этих двух заводов.
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путин назвал "Мотовилихинские заводы" уникальным предприятием
19 сентября, 18:17
 
