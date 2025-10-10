Рейтинг@Mail.ru
18:59 10.10.2025 (обновлено: 20:45 10.10.2025)
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "привет" и наилучшие... РИА Новости, 10.10.2025
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Медведев сообщил, что передал Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от Путина

ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "привет" и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации", - сказал Медведев журналистам.
Кроме того, зампред Совбеза РФ подчеркнул регулярность личных контактов двух лидеров.
"Их (Владимира Путина и Ким Чен Ына - ред.) встречи носят регулярный характер. Это тоже происходит практически по несколько раз в год. Недавно такая встреча была в сентябре", - напомнил он.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев оценил отношения России и КНДР
9 октября, 18:44
 
