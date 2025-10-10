https://ria.ru/20251010/putin-2047606456.html
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "привет" и наилучшие... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:59:00+03:00
2025-10-10T18:59:00+03:00
2025-10-10T20:45:00+03:00
Медведев сообщил, что передал Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от Путина