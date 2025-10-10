Рейтинг@Mail.ru
Путин положительно оценил проект "НАУКА 0+" - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:43 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/putin-2047600014.html
Путин положительно оценил проект "НАУКА 0+"
Путин положительно оценил проект "НАУКА 0+" - РИА Новости, 10.10.2025
Путин положительно оценил проект "НАУКА 0+"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей ХХ Международного фестиваля науки "НАУКА 0+" ("Наука для всех"), отметив, что это... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:43:00+03:00
2025-10-10T18:43:00+03:00
наука
россия
владимир путин
михаил ломоносов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20250925/putin-2044347890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил ломоносов
Наука, Россия, Владимир Путин, Михаил Ломоносов
Путин положительно оценил проект "НАУКА 0+"

Путин назвал один из наиболее ярких проектов в сфере популяризации науки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей ХХ Международного фестиваля науки "НАУКА 0+" ("Наука для всех"), отметив, что это мероприятие считается одним из наиболее ярких проектов в сфере популяризации науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на XX Международном фестивале науки "НАУКА 0+" ("Наука для всех"). Ваш форум, стартовавший два десятилетия назад в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, сегодня по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных проектов в сфере просветительства и популяризации науки, научно-технической мысли. Ежегодно он объединяет на своих площадках в вузах, школах, музеях, библиотеках известных ученых и экспертов, педагогов и наставников, студентов и учащихся, формирует у молодежи интерес к новаторским разработкам в различных областях знания, к фундаментальным и прикладным исследованиям", - говорится в приветствии главы государства.
Путин отметил, что за прошедшее время фестиваль, его идеи и инновационная направленность помогли многим юношам и девушкам определиться с выбором профессии и обрести единомышленников.
Президент выразил уверенность, что нынешний, юбилейный форум пройдет в атмосфере творчества и послужит консолидации научно-образовательного сообщества, а также укрепит свой авторитет как одно из флагманских мероприятий Десятилетия науки и технологий.
Владимир Путин выступает на Глобальном атомном форуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Россия заинтересована в проектах в атомной сфере, заявил Путин
25 сентября, 17:03
 
НаукаРоссияВладимир ПутинМихаил Ломоносов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала