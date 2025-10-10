Путин положительно оценил проект "НАУКА 0+"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей ХХ Международного фестиваля науки "НАУКА 0+" ("Наука для всех"), отметив, что это мероприятие считается одним из наиболее ярких проектов в сфере популяризации науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на XX Международном фестивале науки "НАУКА 0+" ("Наука для всех"). Ваш форум, стартовавший два десятилетия назад в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, сегодня по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных проектов в сфере просветительства и популяризации науки, научно-технической мысли. Ежегодно он объединяет на своих площадках в вузах, школах, музеях, библиотеках известных ученых и экспертов, педагогов и наставников, студентов и учащихся, формирует у молодежи интерес к новаторским разработкам в различных областях знания, к фундаментальным и прикладным исследованиям", - говорится в приветствии главы государства.
Путин отметил, что за прошедшее время фестиваль, его идеи и инновационная направленность помогли многим юношам и девушкам определиться с выбором профессии и обрести единомышленников.
Президент выразил уверенность, что нынешний, юбилейный форум пройдет в атмосфере творчества и послужит консолидации научно-образовательного сообщества, а также укрепит свой авторитет как одно из флагманских мероприятий Десятилетия науки и технологий.
