"Все идет по плану". О чем Путин предупредил мир

Президент России провел пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе. Указал на актуальность договоренностей с Дональдом Трампом на Аляске, оценил ситуацию на Украине, сообщил о разработке нового оружия.

Север помнит

Прежде всего: Россия верна тому, о чем условились с США на Аляске.

"Мы договорились с Дональдом (Трампом. — Прим. ред.) о том, что мне нужно будет в Москве подумать и поговорить с нашими коллегами и союзниками, обсудить этот вопрос. Он мне то же самое сказал. Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки, но мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась", — сказал российский лидер.

Вместе с тем еще есть возможность сохранить Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Хватит ли этих нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении? Думаю, что этого будет достаточно, если есть добрая воля (США. — Прим. ред.) к продлению этих соглашений", — подчеркнул президент.

Между Москвой и Вашингтоном сохраняется контакт по линии внешнеполитических ведомств. Однако если американская сторона решит, что она не заинтересована в сохранении ДСНВ, ничего критического не произойдет. "У нас в этом отношении все идет по плану", — уточнил Путин.

Гонка вооружений уже разворачивается, добавил он. В частности, некоторые страны готовятся к ядерным испытаниям. Хотя современные технологии позволяют рассчитать все на компьютере, есть мнение, что этого недостаточно.

А у России скоро опять обновятся арсеналы. "Мы доводим до ума, и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", — пообещал глава государства.

Дорога к миру

Президент прокомментировал и то, что Трамп пока не получил Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер прилагает много усилий для завершения конфликтов в различных точках планеты.

"Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", — отметил Путин.

На пресс-конференции упомянули заявление Зеленского о том, что Киев готов поддержать выдвижение Трампа на премию, если тот передаст Украине крылатые ракеты "Томагавк".

"Я думаю, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения. Это первое. Второе: связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия — это нелепо и просто говорит об уровне сегодняшнего киевского режима в целом", — сказал по этому поводу российский лидер.

От Советов к Союзу

В связи с СНГ Путин напомнил об исторических реалиях: "Когда распускали Советский Союз и объявили о создании СНГ, я думаю, что подавляющее большинство граждан наших стран не очень понимали, что происходит. Был СССР — стало СНГ. Думали, что по сути своей мало что поменяется. На самом деле все поменялось кардинально".

Сегодня важно не утратить те конкурентные преимущества, которые были получены при советской власти, продолжил президент. "Мы должны не только жить в этих условиях, но и смотреть, как нам обустроить это пространство, как нам двигаться дальше и не утратить конкурентные преимущества, которые возникли в результате создания на пространствах бывшего СССР единой логистики и единой кооперации в промышленности, единого культурного кода, несмотря на разнообразие культур, народов Советского Союза. Сохранить все это и призвано СНГ", — подчеркнул он.

А Душанбе остается стратегическим союзником Москвы. Таджикистан — "южное подбрюшье СНГ", которое чрезвычайно важно для безопасности России. "Неслучайно здесь до сих пор службу несут наши пограничники, у нас пограничная служба здесь присутствует — с коллегами в тесном контакте. И находится наша военная база", — пояснил глава государства.

Кроме того, Таджикистан — важный экономический партнер. В частности, оттуда приезжают трудовые мигранты.

"Мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила. Это первое. И второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано с языком прежде всего. Но тем не менее проблем здесь много, и граждане Российской Федерации нам указывают на эти проблемы. И мы прежде всего должны думать о гражданах нашей страны. В этой связи, конечно, очень важно, чтобы представители соответствующих ведомств, в данном случае министерств внутренних дел, работали как наши в Таджикистане, так же и таджикские коллеги работали бы в России. Это очень важно", — обрисовал ситуацию Путин.

Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи

Затронул и отношения с Баку. Президент заверил, что никакого конфликта нет. Об этом свидетельствует углубление торгово-экономического сотрудничества.

"Я бы сказал, что это, скорее всего, кризис эмоций был. И понятно почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться, нам нужно было время для того, чтобы с этим разобраться", — отметил Путин.