Путин рассказал, как проходил практику в транспортной прокуратуре

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как проходил практику в транспортной прокуратуре, учась на юридическом факультете Ленинградского университета, он отметил, что работа следователя на транспорте - это очень кропотливый труд.

"Я сам когда-то, когда учился на юридическом факультете Ленинградского университета, практику проходил в транспортной прокуратуре, в том числе был прикреплен к следователю, который вёл такие дела. Я знаю, что это такое. Это очень кропотливая, скучная на первый взгляд работа, в которой нельзя допускать ошибок", - сказал президент журналистам.