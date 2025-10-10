https://ria.ru/20251010/putin-2047551169.html
Путин рассказал, как проходил практику в транспортной прокуратуре
Путин рассказал, как проходил практику в транспортной прокуратуре - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал, как проходил практику в транспортной прокуратуре
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как проходил практику в транспортной прокуратуре, учась на юридическом факультете Ленинградского университета, он... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:02:00+03:00
2025-10-10T16:02:00+03:00
2025-10-10T16:02:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536970_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a2795a9c660122049341e99c8084d4f2.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047549495.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536970_425:0:3071:1985_1920x0_80_0_0_9f627b085d4ca021717e3c22b760866e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, как проходил практику в транспортной прокуратуре
Путин рассказал, как проходил практику в прокуратуре во время учебы в вузе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как проходил практику в транспортной прокуратуре, учась на юридическом факультете Ленинградского университета, он отметил, что работа следователя на транспорте - это очень кропотливый труд.
"Я сам когда-то, когда учился на юридическом факультете Ленинградского университета, практику проходил в транспортной прокуратуре, в том числе был прикреплен к следователю, который вёл такие дела. Я знаю, что это такое. Это очень кропотливая, скучная на первый взгляд работа, в которой нельзя допускать ошибок", - сказал президент журналистам.