https://ria.ru/20251010/putin-2047536864.html
У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях, заявил Путин
У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях, заявил Путин
У России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:28:00+03:00
2025-10-10T15:28:00+03:00
2025-10-10T15:41:00+03:00
владимир путин
россия
азербайджан
в мире
душанбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047292223_0:292:2048:1444_1920x0_80_0_0_200134cc5b41835dd819c774d3f789b3.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047289989.html
россия
азербайджан
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047292223_5:0:1930:1444_1920x0_80_0_0_745f1c60b28139274f0f6eb37818af24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, азербайджан, в мире, душанбе
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, В мире, Душанбе
У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях, заявил Путин
Путин: у России и Азербайджана не было кризиса в международных отношениях