Пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам государственного визита на саммит СНГ.
https://ria.ru/20251010/putin-2047491555.html
Пресс-конференция Путина по итогам саммита СНГ. Прямая трансляция
Пресс-конференция Путина по итогам саммита СНГ. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.10.2025
Пресс-конференция Путина по итогам саммита СНГ. Прямая трансляция
Пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам государственного визита на саммит СНГ. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:12:00+03:00
2025-10-10T15:12:00+03:00
2025-10-10T15:12:00+03:00
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c92d0b46a96ab0b992e4198ac42a1d4a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047536324_281:0:1721:1080_1920x0_80_0_0_743aafdf7afae6fa8c0eafef1935b058.jpg
LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам государственного визита на саммит СНГ
LIVE: Пресс-конференция Путина по итогам государственного визита на саммит СНГ
2025-10-10T15:12
true
PT37M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Владимир Путин
Пресс-конференция Путина по итогам саммита СНГ. Прямая трансляция
Пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам государственного визита на саммит СНГ.
2025-10-10T15:12
true
PT37M12S
Пресс-конференция Путина по итогам саммита СНГ. Прямая трансляция
Читать ria.ru в