Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото

Путин и Пашинян обсудили торговое сотрудничество между Россией и Арменией

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран.

Путин на саммите СНГ отметил, что участие в ЕАЭС открывает странам рынки, дает экономические выгоды. В качестве примера российский лидер привел растущие объемы торговли между Россией Арменией , поинтересовавшись у Пашиняна данными по товарообороту.

"В этом году уже 4 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Пашинян

"Нет, больше", - с улыбкой не согласился с коллегой Путин.

Премьер Армении также привел свои данные и за прошлый год, но и в этом вопросе информация у двух лидеров не совпала.

"В прошлом году было примерно 9 миллиардов (долларов - ред.)", - отметил Пашинян.