Путин и Пашинян обсудили торговое сотрудничество между Россией и Арменией
11:33 10.10.2025 (обновлено: 11:36 10.10.2025)
Путин и Пашинян обсудили торговое сотрудничество между Россией и Арменией
Путин и Пашинян обсудили торговое сотрудничество между Россией и Арменией - РИА Новости, 10.10.2025
Путин и Пашинян обсудили торговое сотрудничество между Россией и Арменией
Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран. РИА Новости, 10.10.2025
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
снг
евразийский экономический союз
в мире
россия
армения
россия, армения, владимир путин, никол пашинян, снг, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, СНГ, Евразийский экономический союз, В мире
Путин и Пашинян обсудили торговое сотрудничество между Россией и Арменией

Путин и Пашинян обсудили рост товарооборота России и Армении

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран.
Путин на саммите СНГ отметил, что участие в ЕАЭС открывает странам рынки, дает экономические выгоды. В качестве примера российский лидер привел растущие объемы торговли между Россией и Арменией, поинтересовавшись у Пашиняна данными по товарообороту.
"В этом году уже 4 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Пашинян.
"Нет, больше", - с улыбкой не согласился с коллегой Путин.
Премьер Армении также привел свои данные и за прошлый год, но и в этом вопросе информация у двух лидеров не совпала.
"В прошлом году было примерно 9 миллиардов (долларов - ред.)", - отметил Пашинян.
"Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто", - ответил Путин премьеру Армении.
РоссияАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянСНГЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
