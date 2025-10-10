https://ria.ru/20251010/putin-2047474765.html
Путин и Пашинян обсудили торговое сотрудничество между Россией и Арменией
Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран. РИА Новости, 10.10.2025
Путин и Пашинян обсудили рост товарооборота России и Армении
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран.
Путин
на саммите СНГ
отметил, что участие в ЕАЭС
открывает странам рынки, дает экономические выгоды. В качестве примера российский лидер привел растущие объемы торговли между Россией
и Арменией
, поинтересовавшись у Пашиняна данными по товарообороту.
"В этом году уже 4 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Пашинян
.
"Нет, больше", - с улыбкой не согласился с коллегой Путин.
Премьер Армении также привел свои данные и за прошлый год, но и в этом вопросе информация у двух лидеров не совпала.
"В прошлом году было примерно 9 миллиардов (долларов - ред.)", - отметил Пашинян.
"Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто", - ответил Путин премьеру Армении.