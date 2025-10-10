Рейтинг@Mail.ru
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США - РИА Новости, 10.10.2025
11:17 10.10.2025 (обновлено: 11:24 10.10.2025)
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США
в мире, снг, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
В мире, СНГ, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание совета глав государств СНГ в Душанбе
Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам стран СНГ, что подробнее проинформирует в узком кругу об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
"И я уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. У нас будет возможность еще так совсем узким кругом собраться. Я бы хотел именно в таком узком кругу вас подробнее проинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Ушаков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по Украине
9 октября, 15:39
 
