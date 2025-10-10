https://ria.ru/20251010/putin-2047469575.html
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США - РИА Новости, 10.10.2025
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США
Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам стран СНГ, что подробнее проинформирует в узком кругу об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:17:00+03:00
2025-10-10T11:17:00+03:00
2025-10-10T11:24:00+03:00
в мире
снг
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047455146_0:218:3251:2047_1920x0_80_0_0_aaa7ef401546aa579909c470413ddcc4.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047304406.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047455146_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_38816d579929d723fc1d5a7bec7a77dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снг, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
В мире, СНГ, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин проинформирует лидеров стран СНГ об итогах встречи с Трампом в США
Путин об итогах встречи с Трампом на Аляске. Главное