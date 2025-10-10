Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, на чем основывается работа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
11:16 10.10.2025 (обновлено: 11:27 10.10.2025)
Путин рассказал, на чем основывается работа по урегулированию на Украине
Россия строит работу по украинскому урегулированию на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
украина
россия
аляска
дональд трамп
владимир путин
снг
в мире, украина, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, снг
В мире, Украина, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, СНГ
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия строит работу по украинскому урегулированию на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
На Аляске 15 августа прошли переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
Вчера, 09:50
 
