Путин рассказал, на чем основывается работа по урегулированию на Украине
Путин рассказал, на чем основывается работа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал, на чем основывается работа по урегулированию на Украине
Россия строит работу по украинскому урегулированию на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:16:00+03:00
2025-10-10T11:16:00+03:00
2025-10-10T11:27:00+03:00
Путин рассказал, на чем основывается работа по урегулированию на Украине
Заявление Путина об Украине на саммите СНГ. Главное