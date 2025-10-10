Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 10.10.2025 (обновлено: 11:24 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/putin-2047468366.html
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", заявил Путин
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", заявил Путин
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", оно позволит активнее вовлекать в содружество с организацией другие государства и международные... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:13:00+03:00
2025-10-10T11:24:00+03:00
владимир путин
россия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251010/sng-2047465686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, снг
Владимир Путин, Россия, СНГ
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", заявил Путин

Путин заявил о поддержке Россией создания формата "СНГ плюс"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", оно позволит активнее вовлекать в содружество с организацией другие государства и международные структуры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы - "СНГ плюс". Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
Путин: СНГ утвердилось в качестве авторитетного интеграционного объединения - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин назвал СНГ авторитетным интеграционным объединением
Вчера, 11:06
 
Владимир ПутинРоссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала