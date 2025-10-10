Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал задачу импортозамещения - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 10.10.2025 (обновлено: 11:31 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/putin-2047466975.html
Путин назвал задачу импортозамещения
Путин назвал задачу импортозамещения - РИА Новости, 10.10.2025
Путин назвал задачу импортозамещения
Важно не заместить что-то, а быть лидерами по ключевым направлениям, заявил президент России Владимир Путин, говоря об импортозамещении. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:09:00+03:00
2025-10-10T11:31:00+03:00
экономика
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047470041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_030b0633a43d6d0bb93d0c283b7b31d7.jpg
https://ria.ru/20251010/tovarooborot-2047464683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Важно быть лидерами" — Путин об импортозамещении
Путин на саммите СНГ в Душанбе высказался об импортозамещении.
2025-10-10T11:09
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047470041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb275dd4c47f7c2ade06b5f6f8431641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, снг
Экономика, Владимир Путин, СНГ
Путин назвал задачу импортозамещения

Путин: в импортозамещении важно быть лидерами по ключевым направлениям

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Важно не заместить что-то, а быть лидерами по ключевым направлениям, заявил президент России Владимир Путин, говоря об импортозамещении.
"В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Товарооборот России со странами СНГ облагораживается, заявил Путин
Вчера, 11:04
 
ЭкономикаВладимир ПутинСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала