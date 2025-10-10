https://ria.ru/20251010/putin-2047466975.html
Путин назвал задачу импортозамещения
Важно не заместить что-то, а быть лидерами по ключевым направлениям, заявил президент России Владимир Путин, говоря об импортозамещении. РИА Новости, 10.10.2025
экономика
владимир путин
снг
"Важно быть лидерами" — Путин об импортозамещении
Путин на саммите СНГ в Душанбе высказался об импортозамещении.
Путин: в импортозамещении важно быть лидерами по ключевым направлениям