Двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Двери Евразийского экономического союза (ЕАЭС) всегда открыты для новых участников, участие в союзе полезно, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с вами хорошо знаем, как складывались здесь наши отношения на протяжении всех этих 30 лет. И не случайно возник ЕАЭС, потому что в рамках СНГ не удавалось найти таких механизмов, которые были бы приемлемы для всех участников этого процесса. Но поэтому выделилась группа стран, которые пошли на углубление торгово-экономических связей, и это ЕАЭС. И, конечно, двери ЕАЭС всегда открыты, мы с коллегами так или иначе разговариваем на этот счет. На мой взгляд, это выгодно, экономические выгоды даёт, больше рынки открывает, как минимум, создает больше условий для кооперации. А в конечном счёте это полезно, это просто полезно, точно совершенно", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.