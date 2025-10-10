Рейтинг@Mail.ru
Двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
11:06 10.10.2025 (обновлено: 11:18 10.10.2025)
Двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников, заявил Путин
Двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников, заявил Путин
Двери Евразийского экономического союза (ЕАЭС) всегда открыты для новых участников, участие в союзе полезно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:06:00+03:00
2025-10-10T11:18:00+03:00
владимир путин, россия, евразийский экономический союз, снг
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, СНГ
Двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников, заявил Путин

Путин рассказал об открытости ЕАЭС для новых участников

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Двери Евразийского экономического союза (ЕАЭС) всегда открыты для новых участников, участие в союзе полезно, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с вами хорошо знаем, как складывались здесь наши отношения на протяжении всех этих 30 лет. И не случайно возник ЕАЭС, потому что в рамках СНГ не удавалось найти таких механизмов, которые были бы приемлемы для всех участников этого процесса. Но поэтому выделилась группа стран, которые пошли на углубление торгово-экономических связей, и это ЕАЭС. И, конечно, двери ЕАЭС всегда открыты, мы с коллегами так или иначе разговариваем на этот счет. На мой взгляд, это выгодно, экономические выгоды даёт, больше рынки открывает, как минимум, создает больше условий для кооперации. А в конечном счёте это полезно, это просто полезно, точно совершенно", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
Неформальная встреча лидеров СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Вчера, 08:30
 
Владимир ПутинРоссияЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
