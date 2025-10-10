Рейтинг@Mail.ru
В ДНР запретили спутниковое ТВ, транслирующее зарубежные каналы - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/pushilin-2047565586.html
В ДНР запретили спутниковое ТВ, транслирующее зарубежные каналы
В ДНР запретили спутниковое ТВ, транслирующее зарубежные каналы - РИА Новости, 10.10.2025
В ДНР запретили спутниковое ТВ, транслирующее зарубежные каналы
Глава ДНР Денис Пушилин ввел на территории региона запрет на продажу, установку и использование спутникового телевидения, транслирующего зарубежные каналы,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:47:00+03:00
2025-10-10T16:47:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006566330.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
В ДНР запретили спутниковое ТВ, транслирующее зарубежные каналы

Пушилин запретил в ДНР спутниковое ТВ, транслирующее зарубежные каналы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин ввел на территории региона запрет на продажу, установку и использование спутникового телевидения, транслирующего зарубежные каналы, следует из указа, опубликованного на сайте главы республики.
"В целях недопущения распространения среди жителей ДНР недостоверной информации посредством зарубежных телеканалов, осуществляющих трансляцию со спутников, постановляю: ввести запрет на продажу, установку и использование на территории ДНР комплектов спутникового телевидения для приема сигнала, посредством которого осуществляется спутниковое телевизионное вещание, не предназначенное для работы в сетях ... российских операторов спутникового вещания", - говорится в указе.
Отмечается, что под запрет попало и использование комплектов спутникового ТВ для приема сигналов, позволяющее принимать зарубежные теле- и радиоканалы, не прошедшие регистрацию в соответствии с требованиями российского законодательства.
Кроме того, собственникам жилых и нежилых помещений в ДНР постановлено осуществить демонтаж имеющихся комплектов спутникового вещания, не предназначенных для работы в сетях российских операторов, сроком до 30 ноября 2025 года.
Контроль за исполнением указа возложен на председателя правительства ДНР. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России и Белоруссии
21 марта, 18:50
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала