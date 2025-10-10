СМИ узнали, какую пенсию получает Пугачева

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Журналисты выяснили, что уехавшая из России певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию, размер ее составляет 67 тысяч рублей, пишет издание KP.RU.
"Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения права получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами, совершением преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии", — заявил изданию адвокат Сергей Романов.
Журналистам удалось выяснить размер пенсии артистки — 67 тысяч рублей. Выплаты поступают на банковскую карту.
В октябре 2022 года Пугачева уехала вместе с семьей в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что выразившие недовольство россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова уехала из страны.
