Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, какую пенсию получает Пугачева - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 10.10.2025 (обновлено: 17:54 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/pugacheva-2047553352.html
СМИ узнали, какую пенсию получает Пугачева
СМИ узнали, какую пенсию получает Пугачева - РИА Новости, 10.10.2025
СМИ узнали, какую пенсию получает Пугачева
Журналисты выяснили, что уехавшая из России певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию, размер ее составляет 67 тысяч рублей, пишет издание KP.RU. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:09:00+03:00
2025-10-10T17:54:00+03:00
в мире
россия
израиль
алла пугачева
сергей романов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
https://ria.ru/20251008/pugacheva-2047089859.html
https://ria.ru/20251008/pugacheva-2047078124.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, алла пугачева, сергей романов
В мире, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Сергей Романов
СМИ узнали, какую пенсию получает Пугачева

KP.RU: Пугачева получает пенсию в 67 тысяч рублей. Подробности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Журналисты выяснили, что уехавшая из России певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию, размер ее составляет 67 тысяч рублей, пишет издание KP.RU.
"Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения права получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами, совершением преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии", — заявил изданию адвокат Сергей Романов.
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой
8 октября, 16:14
Журналистам удалось выяснить размер пенсии артистки — 67 тысяч рублей. Выплаты поступают на банковскую карту.
Кроме того, корреспонденты узнали, что у Пугачевой в России есть доверенное лицо, которое занимается возникающими "бумажными" и другими вопросами. Также у певицы есть юристы, адвокат и помощница.
В октябре 2022 года Пугачева уехала вместе с семьей в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что выразившие недовольство россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова уехала из страны.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СМИ узнали, от какой российской системы отключили Пугачеву
8 октября, 15:34
 
В миреРоссияИзраильАлла ПугачеваСергей Романов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала