На сессии ПСБ обсудили влияние ИИ на клиентский опыт в банковской сфере

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роль технологий в трансформации клиентского обслуживания и эффективность различных моделей применения ИИ в финансах обсудили участники сессии, организованной ПСБ в рамках форума "Финополис-2025", сообщает банк.

Как отметил на сессии "Предсказания желаний: как ИИ и данные создают безупречный клиентский опыт в финансах" ее модератор, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев, сегодня для финансовых организаций качество клиентского опыта является приоритетом.

Благодаря активной цифровизации меняются устоявшиеся модели ведения бизнеса, теперь банкам важно не только реагировать на запросы, но и стараться предугадать потребности клиентов, а в конкуренции за клиента все большую роль играют цифровые финансовые сервисы, указал он.

Старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего бизнеса ПСБ Ирина Жимерина пояснила, что сегодня конкуренция ведется не за счет размеров филиальной сети или стоимости финансового продукта, а в технологической плоскости.

"Мировой рынок ИИ в банковской отрасли демонстрирует взрывной рост: с 25 миллиардов долларов в 2024 году до прогнозируемых 140 миллиардов долларов к 2030 году. Задача банков — эффективно перевести этот потенциал в практическую плоскость", — привели в банке слова Жимериной.

По ее словам, ПСБ непрерывно развивает бизнес-процессы с использованием ИИ, применяя большие данные при формировании предодобренных кредитных решений, повышая скорость обслуживания клиентов. Так, внедрение в 2025 году RAG-технологии (технология, которая соединяет языковую модель с внешней базой знаний) в виртуального помощника для клиентов ПСБ из числа МСП позволило увеличить скорость обработки запросов в 8 раз.

Жимерина уверена, что в перспективе 3-4 лет у каждого будет свой ИИ-агент, управляющий благосостоянием.