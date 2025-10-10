Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил дать блогеру Сидоропуло девять лет - РИА Новости, 10.10.2025
14:58 10.10.2025 (обновлено: 15:10 10.10.2025)
Прокурор попросил дать блогеру Сидоропуло девять лет
Прокурор попросил дать блогеру Сидоропуло девять лет
Прокурор попросил дать блогеру Сидоропуло девять лет
Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 9 годам колонии блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль... РИА Новости, 10.10.2025
Прокурор попросил дать блогеру Сидоропуло девять лет

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 9 годам колонии блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Прошу… назначить Сидоропуло наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 3 миллиона рублей", - заявил прокурор, выступая в прениях.
На стадии предварительного расследования Сидоропуло полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и поступило в Савеловский суд Москвы для рассмотрения в особом порядке. Такой порядок предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
Защита просила суд рассмотреть возможность приговорить Сидоропуло к условному сроку, учтя его сотрудничество со следствием и готовность возместить потерпевшим ущерб.
"С ним случилась ситуация, связанная с "эффектом блогерства", а это простой парень. Он приехал из Краснодара в Москву, познакомился с известными блогерами, за короткое время возросла его популярность с 1 тысячи до 300 тысяч подписчиков, популярность была всего два-три месяца. Это его не изменило", - заявил адвокат.
В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края и блогера в розыск, позднее его задержали и арестовали. Как сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, рекламируя себя как "профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
В ведомстве отмечали, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.
Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
