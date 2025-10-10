Рейтинг@Mail.ru
11:56 10.10.2025
РЭЦ предлагает продвигать цифровой контент в Китае через блогеров
экономика
экономика
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) предлагает использовать формат продвижения российской продукции через китайских стримеров, в том числе и для продвижения аудиовизуального контента, сообщил на полях Международной конференции по креативной экономике старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
"С точки зрения новых форматов у нас очень успешный опыт продвижения российских товаров через китайских блогеров – это действительно отлично работает на китайском рынке. Мы освоили их методы продаж и научились эффективно продвигать нашу продукцию. Теперь стоит применить тот же подход к контенту", – заявил Гусаков в рамках круглого стола "Breaking Good. Российско-китайское партнерство в сфере кино, анимации и креативных индустрий".
Спикер также отметил перспективность интеграции функции онлайн-покупок непосредственно в контент. "Мне особенно понравилась идея интегрировать возможность покупки российских товаров прямо в контент – это открывает новые перспективы для коллабораций и может стать серьезным источником финансирования. Ведь такие инновационные форматы, где контент становится инструментом продвижения, как раз дают возможности привлечь дополнительные инвестиции в креативную экономику", – подчеркнул Гусаков.
Среди спикеров круглого стола также выступили: руководитель международного направления "Газпром-Медиа Холдинга" Дарья Богданова, генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина, генеральный продюсер ООО "ТРОМЕДИА" Олег Бланк, генеральный директор ООО "ТРОМЕДИА" Роман Елистратов, декан факультета анимации Пекинской киноакадемии, генеральный секретарь Комитета по анимационному искусству Китайской ассоциации художников, член Китайской ассоциации телевизионных художников, заместитель генерального секретаря Китайского общества аниматоров, президент Пекинской ассоциации кино- и телеанимации Ли Цзяньпин, продюсер Института исследований будущего киноискусства с помощью ИИ, управляющий директор Beijing Shine CinemasCo Лян Цзчшань, со-основатель и генеральный директор Beijing Huacheng Yunzhi Film Юэ Цзяньсюн.
8-9 октября в Санкт-Петербурге проходит Международная конференция по креативной экономике, организаторы — АСИ и правительство города. Соорганизаторы - Фонд "Росконгресс", ЦВЗ "Манеж". Стратегический партнер - ВЭБ.РФ. Специальный партнер - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). Площадка объединяет 1,5 тысячи представителей креативных индустрий из более чем 30 стран БРИКС, СНГ, ШОС, а также государств Ближнего Востока и Северной Африки.
 
