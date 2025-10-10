Рейтинг@Mail.ru
В Приморье мужчина распылил газ в школе, где учится его сын - РИА Новости, 10.10.2025
13:50 10.10.2025
В Приморье мужчина распылил газ в школе, где учится его сын
В Приморье мужчина распылил газ в школе, где учится его сын
Прокуратура проводит проверку, после того как житель приморского Большого Камня распылил перцовый баллончик в школе, где учится его сын, сообщает краевое...
происшествия
большой камень
большой камень
происшествия, большой камень
Происшествия, Большой Камень
В Приморье мужчина распылил газ в школе, где учится его сын

В Приморье мальчик пострадал после распыления газа отцом одноклассника

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку, после того как житель приморского Большого Камня распылил перцовый баллончик в школе, где учится его сын, сообщает краевое надзорное ведомство.
Ранее в пятницу полиция сообщила, что между учениками 6 класса в Большом Камне произошел конфликт. Отец одного из участников, решив разобраться, пришел в школу. Там между ним и подростками произошел конфликт, и мужчина распылил газ из баллончика. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщали в УМВД. Мужчина скрылся на автомобиле, но его задержали.
"По предварительной информации, 10 октября на территории школы N8 города Большой Камень между двумя 12-летними учащимися возник конфликт. Отец одного из подростков, вмешавшись в ситуацию, применил перцовый баллончик. В результате инцидента от воздействия распыленного газа пострадал учащийся школы", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавший был случайным участником конфликта, он не был обидчиком сына мужчины.
Прокуратура проводит проверку, особое внимание будет уделено работе по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе.
