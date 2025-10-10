https://ria.ru/20251010/primore-2047511078.html
В Приморье мужчина распылил газ в школе, где учится его сын
Большой Камень
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку, после того как житель приморского Большого Камня распылил перцовый баллончик в школе, где учится его сын, сообщает краевое надзорное ведомство.
Ранее в пятницу полиция сообщила, что между учениками 6 класса в Большом Камне
произошел конфликт. Отец одного из участников, решив разобраться, пришел в школу. Там между ним и подростками произошел конфликт, и мужчина распылил газ из баллончика. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщали в УМВД. Мужчина скрылся на автомобиле, но его задержали.
"По предварительной информации, 10 октября на территории школы N8 города Большой Камень между двумя 12-летними учащимися возник конфликт. Отец одного из подростков, вмешавшись в ситуацию, применил перцовый баллончик. В результате инцидента от воздействия распыленного газа пострадал учащийся школы", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавший был случайным участником конфликта, он не был обидчиком сына мужчины.
Прокуратура проводит проверку, особое внимание будет уделено работе по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе.