Главы США чаще всего получали Нобелевскую премию во время второго срока

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Четверо президентов США получали Нобелевскую премию мира; лидеры, кроме Барака Обамы, удостаивались награды позже второго года второго срока.

Джимми Картер получил награду в 2002 году "за разрешение международных конфликтов", в то время он уже не был президентом.