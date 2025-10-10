Рейтинг@Mail.ru
Главы США чаще всего получали Нобелевскую премию во время второго срока
03:20 10.10.2025
Главы США чаще всего получали Нобелевскую премию во время второго срока
Главы США чаще всего получали Нобелевскую премию во время второго срока
Четверо президентов США получали Нобелевскую премию мира; лидеры, кроме Барака Обамы, удостаивались награды позже второго года второго срока.
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Четверо президентов США получали Нобелевскую премию мира; лидеры, кроме Барака Обамы, удостаивались награды позже второго года второго срока.
Нобелевский комитет объявит лауреатов премии мира. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что заслуживает награды за усилия по урегулированию конфликтов. Вручить премию призывали некоторые мировые лидеры.
Получившие Нобелевскую премию мира американские лидеры удостаивались награды на второй или позже год второго срока. Кроме Обамы, чью награду многие считают авансом.
Президент США Теодор Рузвельт получил Нобелевскую премию мира на шестой год ее вручения в 1906. Он стал первым американцем, удостоенным награды. Рузвельт получил премию на второй год своего второго срока за усилия по урегулированию русско-японской войны (1904-1905). С Трампом их объединяет и пережитое покушение во время предвыборной кампании.
Вудро Вилсон был удостоен Нобелевской премии в 1919 за создание Лиги Наций. На третий год своего второго срока.
Джимми Картер получил награду в 2002 году "за разрешение международных конфликтов", в то время он уже не был президентом.
Барак Обама удостоился Нобелевской премии в 2009 за усилия по урегулированию ядерной программы Ирана (которую через 16 лет разбомбил Трамп). На высшем государственном посту демократ не проработал и года. Трамп публично озвучивал недовольство фактом вручения премии одному из главных оппонентов.
