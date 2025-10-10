Рейтинг@Mail.ru
Президент Филиппин поручил эвакуировать население после землетрясения - РИА Новости, 10.10.2025
11:09 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/prezident-2047467067.html
Президент Филиппин поручил эвакуировать население после землетрясения
Президент Филиппин поручил эвакуировать население после землетрясения - РИА Новости, 10.10.2025
Президент Филиппин поручил эвакуировать население после землетрясения
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах после землетрясения магнитудой 7,4... РИА Новости, 10.10.2025
в мире, филиппины, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Фердинанд Маркос
Президент Филиппин поручил эвакуировать население после землетрясения

В прибрежных районах Филиппин проведут эвакуацию. Что известно

CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity / Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity /
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах после землетрясения магнитудой 7,4 на юге страны, следует из заявления, распространенного его пресс-службой.
В пятницу у берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,4. Очаг залегал на глубине 10 километров. Поступают сообщения о разрушениях зданий. В ряде городов региона были отменены школьные занятия. Региональный директор управления гражданской обороны Эднар Даянгиранг сообщал, что в результате землетрясения погиб один человек.
"На данный момент мы оцениваем ситуацию и следим за тем, чтобы все были в безопасности. Я поручил национальному совету по снижению угрозы и ликвидации стихийных бедствий, управлению гражданской обороны, вооруженным силам, береговой охране Филиппин и всем вовлеченным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно взаимодействовать с местными органами власти", - заявил президент.
По его словам, поисково-спасательные операции готовятся и начнутся, как только это станет безопасным.
Глава государства также порекомендовал жителям оставаться на возвышенности и держаться подальше от берега, пока власти не объявят об отмене опасности.
