Президент Филиппин поручил эвакуировать население после землетрясения

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах после землетрясения магнитудой 7,4 на юге страны, следует из заявления, распространенного его пресс-службой.

В пятницу у берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,4. Очаг залегал на глубине 10 километров. Поступают сообщения о разрушениях зданий. В ряде городов региона были отменены школьные занятия. Региональный директор управления гражданской обороны Эднар Даянгиранг сообщал, что в результате землетрясения погиб один человек.

"На данный момент мы оцениваем ситуацию и следим за тем, чтобы все были в безопасности. Я поручил национальному совету по снижению угрозы и ликвидации стихийных бедствий, управлению гражданской обороны, вооруженным силам, береговой охране Филиппин и всем вовлеченным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно взаимодействовать с местными органами власти", - заявил президент.

По его словам, поисково-спасательные операции готовятся и начнутся, как только это станет безопасным.