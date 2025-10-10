Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Олег Краев. Вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо свидетельствует о деградации статуса этой награды, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.