Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Олег Краев. Вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо свидетельствует о деградации статуса этой награды, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло объявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена Мачадо.
"Вручение Нобелевской премии Марии Корине Мачадо говорит о манипуляциях с наградой, которая оказалась тотально дискредитирована", - сказал собеседник агентства.
Бланко добавил, что награждение премией бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера и экс-президента этой страны Барака Обамы способствовало снижению статуса данной награды. Эксперт также подчеркнул, что на фоне ситуации в секторе Газа разумнее было бы отметить вклад людей, храбро боровшихся за мир и остановку геноцида в этом регионе.
В 2024 году во время выборов президента Венесуэлы, на которых победил Николас Мадуро, Мачадо уже в день голосования заявила, что команда кандидата Эдмундо Гонсалеса не признает поражение на выборах. Сама Мачадо до выборов не была допущена.