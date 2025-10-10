Рейтинг@Mail.ru
Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/premiya-2047635552.html
Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира
Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира - РИА Новости, 10.10.2025
Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира
Вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо свидетельствует о деградации статуса этой награды, выразил мнение в беседе с... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:11:00+03:00
2025-10-10T23:11:00+03:00
в мире
осло
сша
венесуэла
генри киссинджер
барак обама
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129697/38/1296973861_0:99:2001:1224_1920x0_80_0_0_c64a236a87b411a81d9d114e73cea52f.jpg
https://ria.ru/20251010/premiya-2047565252.html
осло
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129697/38/1296973861_119:0:1880:1321_1920x0_80_0_0_ab0cf003c91997b0481a3e40cdc9044e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, осло, сша, венесуэла, генри киссинджер, барак обама, николас мадуро
В мире, Осло, США, Венесуэла, Генри Киссинджер, Барак Обама, Николас Мадуро
Аналитик заявил о деградации статуса Нобелевской премии мира

Аналитик Бланко: вручение Мачадо Нобелевской премии мира говорит о деградации

© AP Photo / Fernando Vergara Медаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Медаль лауреата Нобелевской премии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Олег Краев. Вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо свидетельствует о деградации статуса этой награды, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло объявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена Мачадо.
"Вручение Нобелевской премии Марии Корине Мачадо говорит о манипуляциях с наградой, которая оказалась тотально дискредитирована", - сказал собеседник агентства.
Бланко добавил, что награждение премией бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера и экс-президента этой страны Барака Обамы способствовало снижению статуса данной награды. Эксперт также подчеркнул, что на фоне ситуации в секторе Газа разумнее было бы отметить вклад людей, храбро боровшихся за мир и остановку геноцида в этом регионе.
В 2024 году во время выборов президента Венесуэлы, на которых победил Николас Мадуро, Мачадо уже в день голосования заявила, что команда кандидата Эдмундо Гонсалеса не признает поражение на выборах. Сама Мачадо до выборов не была допущена.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Вчера, 16:46
 
В миреОслоСШАВенесуэлаГенри КиссинджерБарак ОбамаНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала