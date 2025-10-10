Эксперт прокомментировал присуждение Мачадо Нобелевской премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Олег Краев. Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо последовательно выступает за вмешательство США в дела Венесуэлы, поддерживала американское участие в государственном перевороте в боливарианской республике в 2002 году и делает это и сегодня, сообщил РИА Новости международный аналитик и член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" Исмаэль Бланко.

В пятницу Нобелевский комитет в Осло объявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена Мачадо.

"Уже больше 20 лет назад, когда был совершен государственный переворот против (президента Уго - ред.) Чавеса, Мачадо призывала США к вторжению в Венесуэлу . Сегодня она сделала это снова, и на этом фоне ей присуждается Нобелевская премия мира. Это недопустимо", - полагает Бланко.

Эксперт подчеркнул, что Мачадо не относится к представителям партии мира, а потому эта новость вызывает сожаление. Бланко отметил, что на фоне военной угрозы США в отношении Венесуэлы местное общество сплотилось, и даже представители оппозиции заняли государственническую позицию, нацеленную на отстаивание национального суверенитета, высказались против вторжения и внешней агрессии, а Мачадо выступила с противоположными заявлениями.

"Мария Корина Мачадо сегодня представляет абсолютное меньшинство даже в оппозиционных кругах", - сказал собеседник агентства.

Также Бланко озвучил предположение, что награждение этой представительницы оппозиции Нобелевской премией может стать предтечей превращения Латинской Америки из региона мира в территорию, где реализуется практика интервенций США, как это было в прошлом столетии в Гватемале Панаме и Доминиканской Республике.

В 2024 году во время выборов президента Венесуэлы, на которых победил Николас Мадуро , Мачадо уже в день голосования заявила, что команда кандидата Эдмундо Гонсалеса не признает поражение на выборах. Сама Мачадо до выборов не была допущена.

За последние недели США несколько раз применяли вооруженные силы против катеров у побережья Венесуэлы, утверждая, что они использовались для перевозки наркотиков. По заявлениям властей Соединенных Штатов, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.