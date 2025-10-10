Рейтинг@Mail.ru
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт - РИА Новости, 10.10.2025
14:55 10.10.2025
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль. Архивное фото
АСТАНА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия, по сути, является частной инициативой, а потому не может считаться объективной и выражать мнение всего мирового сообщества, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости казахстанский политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев.
"Нобелевская премия является, по сути, частной инициативой, это не премия ООН или, скажем, ШОС. Скандинавские академики могут раздавать награды кому захотят, это их субъективное право. Поэтому вряд ли стоит относиться к награждению как к выражению мнения всего мира. У Нобелевского комитета - во всяком случае пока - такого мандата не имеется", - сказал Байгалиев.
Он отметил, что Нобелевская премия мира всегда являлась в первую очередь политическим заявлением, нежели объективной оценкой деятельности тех или иных кандидатов. Казахстанский политолог добавил, что каждое решение в этой категории вызывает спор, что неудивительно, поскольку в сравнении с другими номинациями, например в области физики или медицины, премия мира – это прямая политика, в которой не может быть единого мнения.
Байгалиев напомнил, что президент США Дональд Трамп в течение года оказывал беспрецедентное давление на Нобелевский комитет и наверняка крайне разочарован выбором не в его пользу. Политолог считает, что конкретный вклад Трампа в решение вопросов войны и мира можно будет оценивать только по окончании его президентского срока. "В этом году он мог бы рассчитывать на "Нобелевку" только в том случае, если бы при непосредственном посредническом участии американской администрации завершился мирным урегулированием конфликт между Россией и Украиной. К слову, у Трампа еще есть шанс на эту награду, но вряд ли это произойдет так быстро", - добавил казахстанский эксперт.
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Для Нобелевского комитета политика важнее самого мира, заявили в Белом доме
