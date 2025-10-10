https://ria.ru/20251010/premiya-2047528519.html
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт - РИА Новости, 10.10.2025
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт
Нобелевская премия, по сути, является частной инициативой, а потому не может считаться объективной и выражать мнение всего мирового сообщества, такое мнение... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:55:00+03:00
2025-10-10T14:55:00+03:00
2025-10-10T14:55:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
оон
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_0:204:1921:1285_1920x0_80_0_0_3393240d926a8bf674175f4b66362d8a.jpg
https://ria.ru/20251010/ssha-2047520972.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_42:0:1921:1409_1920x0_80_0_0_abe3396afe7769765167c8af293e0f59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дональд трамп, оон, шос
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, ООН, ШОС
Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт
Политолог Байгалиев: Нобелевская премия является частной инициативой
АСТАНА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия, по сути, является частной инициативой, а потому не может считаться объективной и выражать мнение всего мирового сообщества, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости казахстанский политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев.
"Нобелевская премия является, по сути, частной инициативой, это не премия ООН
или, скажем, ШОС
. Скандинавские академики могут раздавать награды кому захотят, это их субъективное право. Поэтому вряд ли стоит относиться к награждению как к выражению мнения всего мира. У Нобелевского комитета - во всяком случае пока - такого мандата не имеется", - сказал Байгалиев.
Он отметил, что Нобелевская премия мира всегда являлась в первую очередь политическим заявлением, нежели объективной оценкой деятельности тех или иных кандидатов. Казахстанский политолог добавил, что каждое решение в этой категории вызывает спор, что неудивительно, поскольку в сравнении с другими номинациями, например в области физики или медицины, премия мира – это прямая политика, в которой не может быть единого мнения.
Байгалиев напомнил, что президент США Дональд Трамп
в течение года оказывал беспрецедентное давление на Нобелевский комитет и наверняка крайне разочарован выбором не в его пользу. Политолог считает, что конкретный вклад Трампа в решение вопросов войны и мира можно будет оценивать только по окончании его президентского срока. "В этом году он мог бы рассчитывать на "Нобелевку" только в том случае, если бы при непосредственном посредническом участии американской администрации завершился мирным урегулированием конфликт между Россией
и Украиной
. К слову, у Трампа еще есть шанс на эту награду, но вряд ли это произойдет так быстро", - добавил казахстанский эксперт.