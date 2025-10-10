Нобелевская премия не выражает мнение всего мира, считает эксперт

АСТАНА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия, по сути, является частной инициативой, а потому не может считаться объективной и выражать мнение всего мирового сообщества, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости казахстанский политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев.

Он отметил, что Нобелевская премия мира всегда являлась в первую очередь политическим заявлением, нежели объективной оценкой деятельности тех или иных кандидатов. Казахстанский политолог добавил, что каждое решение в этой категории вызывает спор, что неудивительно, поскольку в сравнении с другими номинациями, например в области физики или медицины, премия мира – это прямая политика, в которой не может быть единого мнения.