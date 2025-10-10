Рейтинг@Mail.ru
Нобелевская премия утратила свой авторитет, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 10.10.2025
14:16 10.10.2025
Нобелевская премия утратила свой авторитет, считает депутат Госдумы
Нобелевская премия утратила свой авторитет, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 10.10.2025
Нобелевская премия утратила свой авторитет, считает депутат Госдумы
Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир РИА Новости, 10.10.2025
Нобелевская премия утратила свой авторитет, считает депутат Госдумы

Депутат Хамитов заявил, что Нобелевская премия уже давно утратила авторитет

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Амир Хамитов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Амир Хамитов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Вчера, 12:08
"К большому сожалению, Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет", - сказал Хамитов.
Он отметил, что если раньше присуждение этих наград было свидетельством высоких профессиональных или иных заслуг человека, то сегодня это не более чем подтверждение его "правильной" политической позиции.
"Когда мы видим, что в списке награжденных находятся только те, кто следует современной западной конъюнктуре, а другие кандидатуры даже не обсуждаются всерьез, – уже не может быть никаких сомнений, что от былой объективности в этих мероприятиях не осталось и следа", - подчеркнул политик.
По словам Хамитова, Нобелевская премия как международное событие, похоже, исчерпала свою значимость.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
NYP: в окружении Трампа не ожидали, что он получит Нобелевскую премию мира
Вчера, 13:47
Он также добавил, что не удивится, если пройдет совсем немного времени, и к кандидатам на получение премии начнут открыто предъявлять политические требования вроде отречения от своего флага и страны, что уже происходит на спортивных соревнованиях.
"Откровенно ангажированное жюри не может быть объективным. Поэтому имена нынешних Нобелевских лауреатов – это сигнал для тех, кто еще по инерции продолжает считать присуждение этой премии подтверждением какого-то почетного статуса. Теперь это просто витрина для сиюминутных политических амбиций коллективного Запада и не более того", - подытожил депутат.
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы
Вчера, 05:54
 
Осло Амир Хамитов Госдума РФ Нобелевская премия Нобелевская премия мира
 
 
