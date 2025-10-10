Нобелевская премия утратила свой авторитет, считает депутат Госдумы

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

"К большому сожалению, Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет", - сказал Хамитов

Он отметил, что если раньше присуждение этих наград было свидетельством высоких профессиональных или иных заслуг человека, то сегодня это не более чем подтверждение его "правильной" политической позиции.

"Когда мы видим, что в списке награжденных находятся только те, кто следует современной западной конъюнктуре, а другие кандидатуры даже не обсуждаются всерьез, – уже не может быть никаких сомнений, что от былой объективности в этих мероприятиях не осталось и следа", - подчеркнул политик.

По словам Хамитова, Нобелевская премия как международное событие, похоже, исчерпала свою значимость.

Он также добавил, что не удивится, если пройдет совсем немного времени, и к кандидатам на получение премии начнут открыто предъявлять политические требования вроде отречения от своего флага и страны, что уже происходит на спортивных соревнованиях.