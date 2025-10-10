Нобелевская премия утратила свой авторитет, считает депутат Госдумы

https://ria.ru/20251010/premiya-2047518278.html
Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
В пятницу Нобелевский комитет в Осло
заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
"К большому сожалению, Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия уже давно утратила свой авторитет", - сказал Хамитов
.
Он отметил, что если раньше присуждение этих наград было свидетельством высоких профессиональных или иных заслуг человека, то сегодня это не более чем подтверждение его "правильной" политической позиции.
"Когда мы видим, что в списке награжденных находятся только те, кто следует современной западной конъюнктуре, а другие кандидатуры даже не обсуждаются всерьез, – уже не может быть никаких сомнений, что от былой объективности в этих мероприятиях не осталось и следа", - подчеркнул политик.
По словам Хамитова, Нобелевская премия как международное событие, похоже, исчерпала свою значимость.
Он также добавил, что не удивится, если пройдет совсем немного времени, и к кандидатам на получение премии начнут открыто предъявлять политические требования вроде отречения от своего флага и страны, что уже происходит на спортивных соревнованиях.
"Откровенно ангажированное жюри не может быть объективным. Поэтому имена нынешних Нобелевских лауреатов – это сигнал для тех, кто еще по инерции продолжает считать присуждение этой премии подтверждением какого-то почетного статуса. Теперь это просто витрина для сиюминутных политических амбиций коллективного Запада и не более того", - подытожил депутат.