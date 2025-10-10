МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевский комитет в Осло в пятницу огласит имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года, наиболее обсуждаемым выдвиженцем на нее является президент США Дональд Трамп, однако шансы его под вопросом.

Имена номинантов и другая информация о них держится в секрете и станет известна только через 50 лет. Нобелевский комитет в Осло сообщил, что в 2025 году на премию мира номинированы 338 кандидатов, 94 из них - организации.

Комитет также может принять решение не присуждать премию. Всего в истории награды было 19 случаев, когда комитет принимал такое решение, в последний раз - в 1972 году.

Это не первая попытка американского лидера удостоиться награды. В течение своего первого президентского срока Трамп был трижды номинирован на нее, однако каждый раз безрезультатно.

Американский лидер, выступая в сентябре на ГА ООН, заявил, что за семь месяцев своего президентства якобы разрешил целых семь конфликтов. Например, говоря, о Косово Сербии , Трамп заявлял, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта, подтверждения этому не было.

Газета Financial Times писала, что власти Норвегии с содроганием ждут возможного введения пошлин или иных мер Трампом, если норвежский Нобелевский комитет выберет лауреатом премии мира не его. Газета отмечала, что в Осло мало кто думает, что комитет, состоящий из правозащитника, эксперта по внешней политике и трех бывших министров, выберет лауреатом премии нынешнего главу Белого дома.