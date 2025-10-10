Рейтинг@Mail.ru
Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу - РИА Новости, 10.10.2025
00:54 10.10.2025
Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу
Нобелевский комитет в Осло в пятницу огласит имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года, наиболее обсуждаемым выдвиженцем на нее является президент США...
Дарья Буймова
Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу

Нобелевский комитет в Осло огласит имя номинанта на Нобелевскую премию мира

© AP Photo / Patrick Semansky Медаль Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевский комитет в Осло в пятницу огласит имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года, наиболее обсуждаемым выдвиженцем на нее является президент США Дональд Трамп, однако шансы его под вопросом.
Имена номинантов и другая информация о них держится в секрете и станет известна только через 50 лет. Нобелевский комитет в Осло сообщил, что в 2025 году на премию мира номинированы 338 кандидатов, 94 из них - организации.
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
8 июля, 02:56
Комитет также может принять решение не присуждать премию. Всего в истории награды было 19 случаев, когда комитет принимал такое решение, в последний раз - в 1972 году.
В сентябре с трибуны Генассамблеи ООН вице-премьер и глава МИД Камбоджи Прак Сокхон сообщил, что его страна выдвинула кандидатуру Трампа на премию мира за достижение прекращения огня в пограничном конфликте с Таиландом.
Это не первая попытка американского лидера удостоиться награды. В течение своего первого президентского срока Трамп был трижды номинирован на нее, однако каждый раз безрезультатно.
Американский лидер, выступая в сентябре на ГА ООН, заявил, что за семь месяцев своего президентства якобы разрешил целых семь конфликтов. Например, говоря, о Косово и Сербии, Трамп заявлял, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта, подтверждения этому не было.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию
9 октября, 23:37
Газета Financial Times писала, что власти Норвегии с содроганием ждут возможного введения пошлин или иных мер Трампом, если норвежский Нобелевский комитет выберет лауреатом премии мира не его. Газета отмечала, что в Осло мало кто думает, что комитет, состоящий из правозащитника, эксперта по внешней политике и трех бывших министров, выберет лауреатом премии нынешнего главу Белого дома.
Известно также и о других кандидатах на премию. Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс предложил номинировать американского предпринимателя Илона Маска за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. На получение премии мира во второй раз выдвинули кандидатуру находящегося в тюрьме бывшего премьера Пакистана Имрана Хана. Об этом в апреле объявили члены правозащитной группы Pakistan World Alliance.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
 
В мире Осло США Косово Дональд Трамп Прак Сокхон Илон Маск ООН Генеральная Ассамблея ООН Европарламент Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
