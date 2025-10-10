Рейтинг@Mail.ru
В Пермской епархии предположили, почему сгорела часовня Трифона Вятского
18:00 10.10.2025
В Пермской епархии предположили, почему сгорела часовня Трифона Вятского
Пожар, в результате которого сгорела часовня Трифона Вятского под Пермью, был устроен по религиозным мотивам, так как с постройки был сброшен крест, исчезла... РИА Новости, 10.10.2025
2025
происшествия, пермь, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПЕРМЬ, 10 окт - РИА Новости. Пожар, в результате которого сгорела часовня Трифона Вятского под Пермью, был устроен по религиозным мотивам, так как с постройки был сброшен крест, исчезла икона, заявили РИА Новости в Пермской епархии.
Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что под Пермью сгорела часовня Трифона Вятского. Точные время и дату пожара пока не установили. Данные об инциденте в ведомство поступили в четверг в 11.16 (9.16 мск). Приехавшие на место ЧП сотрудники обнаружили лишь пепелище. В местных пабликах в соцсетях жители писали, что инцидент якобы связан с языческим ритуалом, так как крест с часовни оказался сброшен в реку.
"Вырван крест, вырвана икона, не понятно, куда ее дели. По признакам понятно, что это религиозное преступление… Ждем заключения уполномоченных органов. Вчера на место выезжали МЧС и полиция, криминалисты, они собрали необходимые материалы. Заявление (в правоохранительные органы - ред.) есть", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что рядом с тем местом, где стояла сгоревшая часовня, находится навес. До пожара там висела икона, а теперь она пропала, зато были обнаружены следы крови и перья птиц, что может быть связано с определенными ритуалами, отметила представитель епархии.
По ее словам, раньше на территории епархии подобного не происходило.
"Произошло в святом месте. Если сатанисты (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов - ред.), оккультисты проводят какие-то свои действия, вроде бы у нас никогда такого не было, чтобы это проводилось на территории храма, святого места", - добавила собеседница агентства.
Деревянная часовня была освящена в 2013 году. На информационной растяжке вблизи объекта указывалось, что он установлен на участке, где 400 лет назад жил Трифон Чудотворец. Также уточнялось, что территория принадлежит Свято-Троицкому храму села Нижние Муллы, расположенного под Пермью.
