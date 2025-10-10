Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети
16:36 10.10.2025 (обновлено: 16:40 10.10.2025)
В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети
В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети
Двое детей двух и десяти лет погибли при пожаре в жилом доме в городе Кувандыке в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.10.2025
В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети

© Фото : СУ СК России по Оренбургской области/TelegramПоследствия пожара в жилом доме в городе Кувандыке в Оренбургской области
© Фото : СУ СК России по Оренбургской области/Telegram
Последствия пожара в жилом доме в городе Кувандыке в Оренбургской области
УФА, 10 окт - РИА Новости. Двое детей двух и десяти лет погибли при пожаре в жилом доме в городе Кувандыке в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"На улице Красногвардейской в городе Кувандыке произошло возгорание жилого дома. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двоих малолетних детей 2 и 10 лет",- говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Пожар на складе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге увеличилась
7 октября, 20:43
 
