В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети
В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети - РИА Новости, 10.10.2025
В Оренбургской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли дети
Двое детей двух и десяти лет погибли при пожаре в жилом доме в городе Кувандыке в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:36:00+03:00
2025-10-10T16:36:00+03:00
2025-10-10T16:40:00+03:00
оренбургская область
кувандык
россия
происшествия
