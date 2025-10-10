Вторая фаза процесса в Газе будет сложнее, заявил постпред Израиля при ООН

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Вторая фаза процесса урегулирования в секторе Газа будет гораздо сложнее нынешней первой и потребует демилитаризации полуэксклава, заявил в пятницу постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

"Первая фаза - она самая простая. Вторая фаза сложнее, потому что на втором этапе (движение - ред.) ХАМАС должен сложить оружие. Газа должна быть демилитаризована. Гораздо сложнее. Это займет гораздо больше времени, и мы будем уделять внимание деталям", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.