Вторая фаза процесса в Газе будет сложнее, заявил постпред Израиля при ООН - РИА Новости, 10.10.2025
20:26 10.10.2025
Вторая фаза процесса в Газе будет сложнее, заявил постпред Израиля при ООН
Вторая фаза процесса урегулирования в секторе Газа будет гораздо сложнее нынешней первой и потребует демилитаризации полуэксклава, заявил в пятницу постпред... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
израиль
сша
палестина
дональд трамп
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
палестина
в мире, израиль, сша, палестина, дональд трамп, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Палестина, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Вторая фаза процесса в Газе будет сложнее, заявил постпред Израиля при ООН

Постпред Израиля дал прогноз на вторую фазу процесса урегулирования в Газе

© AP Photo / Seth WenigПостоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Вторая фаза процесса урегулирования в секторе Газа будет гораздо сложнее нынешней первой и потребует демилитаризации полуэксклава, заявил в пятницу постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.
"Первая фаза - она самая простая. Вторая фаза сложнее, потому что на втором этапе (движение - ред.) ХАМАС должен сложить оружие. Газа должна быть демилитаризована. Гораздо сложнее. Это займет гораздо больше времени, и мы будем уделять внимание деталям", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США подтвердили выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в Газе
В миреИзраильСШАПалестинаДональд ТрампХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
