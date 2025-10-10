Посол России прокомментировал попытки Киева диктовать условия премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Попытки киевских властей диктовать условия присуждения Нобелевской премии мира выглядят комично и говорят об их неадекватном поведении, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Отвечая на вопрос о том, мог ли Норвежский нобелевский комитет учесть недавние сигналы Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп пока не выполнил "условия" Киева для присуждения ему премии мира, посол указал, что "процедура и критерии принятия решения Норвежским нобелевским комитетом максимально непрозрачны".
"Сложно сказать, принималось ли во внимание мнение Зеленского", - добавил Корчунов. По его слова, "скорее, можно говорить о том, что норвежцы действуют в русле нарративов и интересов западных либеральных элит".
"В любом случае, и в Европе, и в Киеве настроены против Трампа и пытаются им манипулировать, проще говоря, обманывать - и мы видим результат", - заметил российский посол.
"Сам факт того, что киевские власти пытаются диктовать условия присуждения премии мира президенту США, выглядит комично, свидетельствуя об их неадекватном самомнении и полной оторванности от реальности", - заключил он.
