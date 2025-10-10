Посол России прокомментировал попытки Киева диктовать условия премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Попытки киевских властей диктовать условия присуждения Нобелевской премии мира выглядят комично и говорят об их неадекватном поведении, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

"Сам факт того, что киевские власти пытаются диктовать условия присуждения премии мира президенту США, выглядит комично, свидетельствуя об их неадекватном самомнении и полной оторванности от реальности", - заключил он.