Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решение Норвежского нобелевского комитета о вручении премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.