14:20 10.10.2025
Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо
в мире
венесуэла
россия
норвегия
николай корчунов
норвежский нобелевский комитет
в мире, венесуэла, россия, норвегия, николай корчунов, норвежский нобелевский комитет
В мире, Венесуэла, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, Норвежский Нобелевский комитет
Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо

Корчунов: решение Нобелевского комитета — вмешательство в дела Венесуэлы

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решение Норвежского нобелевского комитета о вручении премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Более того, решение Норвежского нобелевского комитета является очевидным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и может способствовать эскалации и без того весьма напряженной обстановки в Карибском бассейне", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
NYP: в окружении Трампа не ожидали, что он получит Нобелевскую премию мира
Заголовок открываемого материала