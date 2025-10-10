https://ria.ru/20251010/posol-2047519134.html
Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо
Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо - РИА Новости, 10.10.2025
Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо
Решение Норвежского нобелевского комитета о вручении премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо является очередным вмешательством во... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:20:00+03:00
2025-10-10T14:20:00+03:00
2025-10-10T14:20:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
норвегия
николай корчунов
норвежский нобелевский комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_3473e3e488efd2e51b3437ab6e01cd5d.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047510241.html
венесуэла
россия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_85:0:1120:776_1920x0_80_0_0_80fe4370aaba97cf4f89f08e61e013c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, норвегия, николай корчунов, норвежский нобелевский комитет
В мире, Венесуэла, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, Норвежский Нобелевский комитет
Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо
Корчунов: решение Нобелевского комитета — вмешательство в дела Венесуэлы