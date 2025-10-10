Рейтинг@Mail.ru
Польша готова предоставить Украине доступ к терминалу СПГ, заявил Сикорский - РИА Новости, 10.10.2025
15:02 10.10.2025
Польша готова предоставить Украине доступ к терминалу СПГ, заявил Сикорский
Польша в преддверии зимы готова предоставить Украине энергетическую помощь, в том числе доступ к своему терминалу СПГ, заявил министр иностранных дел Польши...
в мире, украина, польша, львов, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Львов, Радослав Сикорский
Польша готова предоставить Украине доступ к терминалу СПГ, заявил Сикорский

Сикорский заявил, что Польша готова предоставить Украине энергетическую помощь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Польша в преддверии зимы готова предоставить Украине энергетическую помощь, в том числе доступ к своему терминалу СПГ, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам во Львове.
Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
"Мы уже думаем, как поддержать Украину. Генераторы, экстренные поставки электроэнергии, ускоренное строительство электроэнергетических соединений между Украиной и Польшей. И конечно, наш терминал СПГ в Свиноуйстье в вашем распоряжении", - сказал Сикорский.
Ранее портал Semafor со ссылкой на фонд поддержки энергетики Украины (UESF) сообщил, что у стран Европы заканчиваются средства для содействия Украине в восстановлении ее энергосистемы, им нужно по меньшей мере 400 миллионов евро для покрытия нужд Киева в этой сфере.
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Стало известно, сколько Польша потратила на помощь Украине
Вчера, 00:51
 
В миреУкраинаПольшаЛьвовРадослав Сикорский
 
 
