https://ria.ru/20251010/polsha-2047530331.html
Польша готова предоставить Украине доступ к терминалу СПГ, заявил Сикорский
Польша готова предоставить Украине доступ к терминалу СПГ, заявил Сикорский - РИА Новости, 10.10.2025
Польша готова предоставить Украине доступ к терминалу СПГ, заявил Сикорский
Польша в преддверии зимы готова предоставить Украине энергетическую помощь, в том числе доступ к своему терминалу СПГ, заявил министр иностранных дел Польши... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:02:00+03:00
2025-10-10T15:02:00+03:00
2025-10-10T15:02:00+03:00
в мире
украина
польша
львов
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
https://ria.ru/20251010/polsha-2047408938.html
украина
польша
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, львов, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Львов, Радослав Сикорский
Польша готова предоставить Украине доступ к терминалу СПГ, заявил Сикорский
Сикорский заявил, что Польша готова предоставить Украине энергетическую помощь