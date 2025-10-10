Полиция сберегла 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полиция в РФ за полгода сберегла для 8 тысяч граждан 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.