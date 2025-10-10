https://ria.ru/20251010/politsiya-2047503623.html
Полиция сберегла 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники
Полиция сберегла 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полиция в РФ за полгода сберегла для 8 тысяч граждан 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Задержано почти 200 курьеров, изъято более 100 SIM-боксов. Сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что сотрудники МВД за последние полгода предотвратили "совершение преступлений мошеннического характера в отношении 8 тысяч граждан".