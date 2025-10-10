Рейтинг@Mail.ru
Полиция сберегла 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники - РИА Новости, 10.10.2025
13:16 10.10.2025 (обновлено: 13:21 10.10.2025)
Полиция сберегла 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники
Полиция сберегла 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники
Полиция за полгода сберегла от покушения мошенников 1,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полиция в РФ за полгода сберегла для 8 тысяч граждан 1,7 миллиарда рублей, на которые покушались мошенники, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Задержано почти 200 курьеров, изъято более 100 SIM-боксов. Сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что сотрудники МВД за последние полгода предотвратили "совершение преступлений мошеннического характера в отношении 8 тысяч граждан".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Югре арестовали полицейского за получение взятки
9 октября, 19:55
 
