Песков прокомментировал отсутствие ответа Украины на российские предложения - РИА Новости, 10.10.2025
10:31 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/peskov-2047457034.html
Песков прокомментировал отсутствие ответа Украины на российские предложения
в мире
киев
москва
россия
дмитрий песков
павел зарубин
украина
в мире, киев, москва, россия, дмитрий песков, павел зарубин, украина
В мире, Киев, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Украина
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Отсутствие реакции от Киева по предложению Москвы не позволяет начать "домашнюю работу" для организации встречи на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они (киевский режим - ред.) не отвечают на наше предложение создать конкретные три рабочие группы, и все это для того, чтобы начать ту самую домашнюю работу, которую необходимо сделать до встречи в верхах, до саммита", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам на Украине
Вчера, 08:14
 
