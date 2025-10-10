Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, почему стамбульский переговорный процесс стоит на паузе - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/peskov-2047455330.html
Песков рассказал, почему стамбульский переговорный процесс стоит на паузе
Песков рассказал, почему стамбульский переговорный процесс стоит на паузе - РИА Новости, 10.10.2025
Песков рассказал, почему стамбульский переговорный процесс стоит на паузе
Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе из-за действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:24:00+03:00
2025-10-10T10:24:00+03:00
киев
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251010/sammit-2047446010.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Киев, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков рассказал, почему стамбульский переговорный процесс стоит на паузе

Урегулирование на Украине. Новые заявления Пескова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе из-за действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С одной стороны, мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть, Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. Стоит он на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами", - сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине
Вчера, 09:38
 
КиевРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала