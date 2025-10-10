https://ria.ru/20251010/peskov-2047454242.html
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2025
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "импульс Анкориджа" жив. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:18:00+03:00
2025-10-10T10:18:00+03:00
2025-10-10T10:23:00+03:00
аляска
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:463:2619:1936_1920x0_80_0_0_4c6b3fe21b90411a154ae6cec990610a.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:84:2619:2048_1920x0_80_0_0_7ebeab99316dce105a009f50fd5c23a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Аляска, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков
Песков заявил, что импульс Анкориджа жив