Рейтинг@Mail.ru
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 10.10.2025 (обновлено: 10:23 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/peskov-2047454242.html
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2025
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "импульс Анкориджа" жив. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:18:00+03:00
2025-10-10T10:23:00+03:00
аляска
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:463:2619:1936_1920x0_80_0_0_4c6b3fe21b90411a154ae6cec990610a.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:84:2619:2048_1920x0_80_0_0_7ebeab99316dce105a009f50fd5c23a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Аляска, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
"Импульс Анкориджа" жив, заявил Песков

Песков заявил, что импульс Анкориджа жив

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "импульс Анкориджа" жив.
"Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив, он живет, и будем надеяться, будет жить дальше", - сказал Песков журналисту России 1 Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
Вчера, 08:00
 
АляскаВ миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала