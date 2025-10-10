Рейтинг@Mail.ru
10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 10.10.2025 (обновлено: 10:25 10.10.2025)
Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков
Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2025
Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков
Киев не отвечает ни на проекты меморандума, ни на предложение РФ по трем рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2025
Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков

Дмитрий Песков. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Киев не отвечает ни на проекты меморандума, ни на предложение РФ по трем рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Стамбульский переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине сейчас стоит на паузе.
"И стоит он на паузе из-за нежелания у киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами. То есть они не отвечают на проект документа, который был передан. Они не отвечают на наше предложение создать конкретные три рабочие группы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Специальная военная операция на Украине
 
 
