Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков
Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2025
Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков
Киев не отвечает ни на проекты меморандума, ни на предложение РФ по трем рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:12:00+03:00
2025-10-10T10:12:00+03:00
2025-10-10T10:25:00+03:00
киев
россия
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
киев
россия
украина
киев, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Киев не отвечает на проекты меморандума, заявил Песков
